Arriva una perturbazione atlantica: vento forte anche in Emilia-Romagna

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, domani (3 gennaio), una nuova intensificazione dei venti sui settori alpini occidentali, sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro - meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 3 gennaio, il persistere di venti di burrasca nord-occidentali sui settori alpini del Piemonte, con raffiche di Foehn nelle valli e localmente in pianura. Si prevedono inoltre venti forti o di burrasca sud - occidentali sull'Emilia Romagna, specie sui settori appenninici romagnoli in estensione, dal mattino, alle Marche. Venti forti o di burrasca nord-occidentali, con rinforzi di burrasca forte, previsti inoltre sulla Sardegna in estensione, dal pomeriggio, a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Confermata, anche per la giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, allerta gialla su tutto il versante tirrenico della Calabria e sul bacino dell'Alto Piave, in Veneto. Valutata inoltre allerta gialla, per rischio idraulico diffuso, su gran parte della Basilicata.

