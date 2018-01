Francia: Macron, puniremo responsabili aggressioni ad agenti

(ANSA) - PARIGI, 2 GEN - Proteste e manifestazioni in Francia dopo diversi episodi di violenza contro le forze dell'ordine. Una cinquantina di agenti sono attualmente riuniti dinanzi al commissariato di Champigny-sur-Marne, a sud di Parigi, in segno di solidarietà con i due poliziotti, di cui una donna, aggrediti nella notte di Capodanno. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale ma la loro vita non è in pericolo. In un tweet, il presidente, Emmanuel Macron, assicura che "i responsabili del linciaggio codardo e criminale dei poliziotti in servizio durante la notte del 31 dicembre verranno ritrovati e puniti. La legge continuerà a prevalere. Onore alla polizia e sostegno totale a tutti gli agenti vilmente aggrediti". All'episodio di Champigny-sur-Marne - le cui immagini cruente hanno fatto il giro dei social suscitando indignazione in tutto il Paese - è seguito 24 ore dopo un altro attacco contro due agenti nella banlieue di Aulnay-sous-Bois per il quale sono scattati cinque fermi.