(ANSA) - VICENZA, 2 GEN - Un uomo di 62 anni, Alessandro Romanin, è morto nell'incendio dell'appartamento dei suoi genitori, al terzo piano di uno stabile a Bassano del Grappa (Vicenza). I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione attraverso un poggiolo, nel quale aveva trovato rifugio il padre della vittima, un uomo ultraottantenne; in un'altra stanza hanno scoperto la madre, incolume. Non è escluso che Romanin sia stato circondato dal fuoco e dal fumo proprio mentre cercava di mettere in salvo gli anziani genitori. Il 62enne è stato trovato esanime in una stanza della casa, completamente distrutta dal rogo. Resta ancora da accertare l'esatta causa dell'incendio.