(ANSA) - PECHINO, 3 GEN - La Corea del Nord accetta l'offerta di Seul e discuterà la sua partecipazione alle prossime olimpiadi invernali di PyeongChang. La svolta, in base ai media ufficiali di Pyongyang, è maturata su disposizione del leader Kim Jong-un che ha "apprezzato" il sostegno alla sua apertura di pace disponendo per oggi il ripristino del canale diretto di comunicazione con la Corea del Sud. La Corea del Nord ha comunicato che riaprirà il canale in un ulteriore segnale promettente sul fronte del dialogo: secondo la radio statale, l'operazione avverrà oggi al villaggio di confine di Panmunjom alle 15:00 di Pyongyang (le 7:30 in Italia).