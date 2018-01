(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 GEN - I palestinesi ''non si faranno ricattare da Donald Trump'': lo ha affermato oggi in un comunicato la dirigente dell'Olp Hanan Ashrawi. Riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele, ''Trump ha distrutto con un colpo solo le fondamenta della pace''. Il presidente degli Stati Uniti, ha aggiunto, ''ha sabotato il nostro impegno per la pace, la liberta' e la giustizia''.