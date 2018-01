(ANSA) - BRESCIA, 3 GEN - Il tribunale civile di Brescia ha riconosciuto ad un ex detenuto un risarcimento di oltre 14mila euro per le condizioni delle carceri nelle quali è rimasto detenuto. Carmelo Gallico, 54 anni, per accuse di mafia poi risultate infondate ha trascorso un lungo periodo di detenzione preventiva tra le carceri di Brescia, Cuneo, Nuoro e Rebibbia a Roma. Secondo il giudice civile Giuseppe Magnoli, le condizioni del detenuto, assistito dall'avvocato Andrea Arcai, sono state contrarie alla dignità umana.