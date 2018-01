(ANSA) - PARIGI, 3 GEN - Visto l'"attuale contesto" in Iran, il presidente francese, Emmanuel Macron e il presidente iraniano Hassan Rohani, hanno deciso di "comune accordo" di rinviare la visita prevista alla fine di questa settimana a Teheran del ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian: è quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo dopo il colloquio telefonico di ieri sera tra i due leader. Un'altra data "verrà fissata per via diplomatica. Gli scambi tra Parigi e Teheran continueranno nelle prossime settimane", si prosegue nella nota.