Mafia: omicidio risolto dopo 19 anni,arrestati affiliati Scu

(ANSA) - LECCE, 3 GEN - Tre pregiudicati ritenuti legati alla organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita sono stati arrestati dai Carabinieri del Ros di Lecce per l'omicidio di Gabriele Manca, il 21enne scomparso da Lizzanello il 17 marzo 1999, ucciso con colpi di pistola e ritrovato il 5 aprile in una zona di campagna sulla strada Lizzanello-Merine. Gli indagati, a cui l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere, dove sono detenuti per altra causa, sono Omar Marchello, di 39 anni, di Lizzanello, Carmine Mazzotta, di 44, di Lecce, e Giuseppino Mero, 53enne di Cavallino. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il quadro accusatorio grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Un omicidio maturato per contrasti nati per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti a Lizzanello, tra la vittima e Marchello.