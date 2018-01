(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli alleati. Oggi chiamerò Silvio Berlusconi e poi vedremo nei prossimi giorni di entrare nel merito prima del programma e poi su tutto il resto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa nella sede di via Bellerio. Per Salvini, secondo i sondaggi "il centrodestra è vicino al 40% e vincerà le elezioni del 4 marzo, con una Lega trainante".