(ANSA) - ANCONA, 3 GEN - Il Garante dei Diritti dei minori delle Marche Andrea Nobili esprime in una nota "seria preoccupazione e condanna" per l'episodio di Spinetoli, dove la notte di Capodanno è stato dato alle fiamme un edificio destinato ad accogliere minori stranieri non accompagnati. La Procura di Ascoli Piceno ipotizza il reato di incendio doloso, aggravato dall'odio razziale. "Un episodio grave - afferma Nobili - che comunque non scalfisce l'impegno per l'accoglienza e la solidarietà che in tanti esprimono nel nostro territorio".