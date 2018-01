(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - Un 24enne di nazionalità giapponese, è stato accoltellato a morte questa mattina in una strada di Dundalk, nell'Irlanda settentrionale, e altre due persone sono state ferite con una spranga di ferro da un giovane, poi arrestato. Secondo la Bbc si tratta di un 18enne di origini egiziane. Le autorità locali non hanno ancora chiarito il movente o se si sia trattato di un attacco di tipo terroristico. Secondo i media irlandesi la vittima sarebbe uno studente del Dundalk Institute of Technology.