(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Buon pomeriggio da Niamey, dove abbiamo inaugurato l'ambasciata italiana in Niger. Qui abbiamo investito in cooperazione e sicurezza e abbiamo raccolto i frutti. È la prima ambasciata italiana in tutto il Sahel". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter. Il nuovo ambasciatore Marco Prencipe è stato nominato ed ha assunto le funzioni all'inizio del 2017.