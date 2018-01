Terremoto: tensostruttura per liceo coreutico Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 3 GEN - Una tensostruttura per ospitare la sala danza del liceo coreutico 'Filelfo' di Tolentino, la cui sede è inagibile dopo il terremoto come gli altri edifici dei licei cittadini, ora trasferiti in sedi provvisorie che però non hanno spazi adeguati al laboratorio di danza. In attesa dell'avvio dei lavori per il nuovo campus scolastico, è stato deciso di allestire in una zona centrale, in piazzale Gabrielli una tensostruttura di modeste dimensioni per le attività del Liceo Coreutico. Il progetto prevede una struttura portante in legno sviluppata su unico livello, di forma rettangolare con dimensioni di 11 m per 14,20 m e con copertura ad unica falda di altezza variabile da 5 m a 4,20 m, da realizzare su struttura superficiale a platea dello spessore di 30 cm posta, alla stessa quota del piano di campagna. La struttura è temporanea, sarà rimossa una volta terminata l' esigenza di garantire la prosecuzione completa dell'attività del liceo coreutico con la realizzazione del campus scolastico.