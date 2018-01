Terremoto: ad Accumoli consegnate le ultime 11 casette

(ANSA) - RIETI, 03 GEN - Sono state consegnate oggi nella frazione di Terracino le ultime 11 delle 200 Soluzione abitative di emergenza (Sae) destinate ad Accumoli, il comune del Reatino epicentro del sisma del 24 agosto 2016. "Con Terracino - dichiara il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci - tutte le Sae del nostro comune sono state consegnate e questa è per me una grande soddisfazione. Il percorso è stato lungo ma finalmente siamo riusciti a riportare la maggior parte dei cittadini ad Accumoli. Dopo i disguidi incontrati prima di Natale nella consegna delle casette, la Regione Lazio si è attivata per terminare in tempi strettissimi i lavori. Adesso - conclude il sindaco di Accumoli - possiamo finalmente concentrare tutte le nostre energie sulla ricostruzione del tessuto socio economico della nostra terra, e lavorare attivamente per la ricostruzione".