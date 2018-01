Maltempo: nave Livorno-G.Aranci a Olbia per vento a 100 km/h

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GEN - Ancora una nottata e una giornata contrassegnata dal maestrale in Sardegna, da forti raffiche che, come già accaduto negli ultimi due giorni, potrebbero creare disagi. Il vento e di conseguenza la forza del mare ha impedito questa mattina al traghetto Sardinia Ferries proveniente da Livorno di attraccare a Golfo Aranci: la nave è stata dirottata come ieri a Olbia. Problemi anche a Porto Torres, la motonave Tirrenia proveniente da Genova ha accumulato circa 90 minuti di ritardo. Nessun ritardo, almeno per il momento, sui voli in partenza e arrivo ad Alghero all'aeroporto Costa Smeralda. Secondo i dati forniti dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare durante la notte il vento ha soffiato a circa 100 chilometri l'ora su Capo Carbonara e alla stessa velocità in gran parte dell'area orientale dell'isola, 60 km/h nel Campidano, 70 a Capo Caccia. Per la giornata di oggi il vento non dovrebbe essere di forte intensità in gran parte dell'isola, tra i 60 e i 70 chilometri orari. I picchi maggiori sono previsti solo nell'area settentrionale con mare forza 5 o 6 e onde alte anche oltre quattro metri. Nel pomeriggio calerà con una rotazione da libeccio che porterà, nella giornata del 6, all'ingresso dello scirocco. con le condizioni meteo-marine in miglioramento dovrebbero riprendere i collegamenti con la Corsica, interrotti sino a ieri.(ANSA).