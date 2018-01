Meteo: inverno 'bianco' a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - L'inverno in corso è in netta controtendenza con quelli degli ultimi anni. A Bolzano ieri si è registrata già la sesta nevicata della stagione, la prima risale al 29 novembre. Nell'inverno 2016/17 i bolzanini dovettero aspettare fino al 13 gennaio per vedere per la prima e ultima volta scendere fiocchi sul capoluogo altoatesino. Anche oggi nevicherà praticamente su tutta la Provincia, soprattutto in val Venosta, val Passiria, alta val Isarco e val Pusteria. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in giornata si aggiungeranno tra i 10 e i 30 centimetri.