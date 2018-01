Israele: esercito indaga su morte paraplegico palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 GEN - L'esercito israeliano ha ordinato oggi alla polizia militare di accertare le circostanze esatte della morte di Ibrahim Abu Thuraya, un paraplegico palestinese rimasto ucciso il 15 dicembre scorso mentre partecipava ad una manifestazione a ridosso della barriera di recinzione della Striscia di Gaza. In un primo momento, ha precisato un portavoce militare, e' stato stabilito che Abu Thuraya non fu ucciso dal fuoco di un cecchino militare, come sostenuto da parte palestinese. Al tempo stesso, ha aggiunto il portavoce, non si puo' ancora escludere che la sua morte sia da attribuirsi ad altri mezzi di dispersione di massa utilizzati dai soldati in quella circostanza. La polizia militare dovra' ora cercare di stabilire con precisione l'accaduto avvalendosi anche di ''informazioni ricevute da organizzazioni che operano a Gaza''. Nel frattempo Abu Thuraya e' divenuto un simbolo della lotta palestinese e la sua immagine viene diffusa con insistenza sul web e nei cartelloni stradali.