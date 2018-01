Da domani saldi a Roma, esercito nelle vie dello shopping

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Pronto il piano di sicurezza per l'avvio da domani dei saldi e per gli eventi della Befana a Roma. In 'campo' nelle strade dello shopping e nei maggiori centri commerciali i militari dell'esercito, nell'ambito del progetto Strade Sicure, supportati da poliziotti in borghese che opereranno anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza. Sorvegliata speciale dal pomeriggio di domani e per tutta la giornata del 6 piazza Navona nella quale dove poliziotti e carabinieri effettueranno anche controlli mirati con metal detector. Massima sicurezza in tutta l'area del cosiddetto "Tridente", nel centro storico mentre, d'intesa con la Gendarmeria Vaticana, sono stati elevati al massimo gli standard dei servizi in atto in Vaticano. E' stata varata questa mattina, dopo il briefing tenuto dal questore di Roma Guido Marino, la III fase del piano "Natale Sicuro" che focalizza l'attenzione sull'avvio dei saldi e le celebrazioni religiose e laiche della Befana.