Cinghiale fa irruzione in scuola a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 GEN - Un grosso cinghiale, forse in cerca di cibo, è entrato stamane nella scuola elementare Caponnetto in via Socrate, nella borgata palermitana di Tommaso Natale. L'animale prima è entrato nel giardino; poi, dopo che i custodi e gli insegnanti si erano barricati dentro, ha sfondato il portone ed ha fatto irruzione nei locali dell'istituto provocando il panico tra il personale scolastico e gli alunni. "Uno dei custodi è rimasto ferito alla gamba - dice la vicepreside Carola Butera -. Il cinghiale ha girovagato all'interno del plesso prima di uscire da una porta secondaria. Al momento si trova nuovamente in giardino". Nella 'caccia al cinghiale' sono attualmente impegnati i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, i sanitari del 118, gli uomini del Corpo Forestale e gli operatori dell'istituto zooprofilattico.