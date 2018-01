Uno Bianca: mamma Cc ucciso, stesso carcere è una vergogna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - "Su quei signori sapete come la penso, che solo qui da noi possono succedere queste cose. Chi ha ucciso 24 persone e ne ha ferite 103 li facciamo mettere in carcere insieme. Gli diamo un lavoro, li facciamo divorziare, sposare. Perché gli assistenti sociali e i giudici dicono che la legge è questa. No, la legge non è questa. La legge la interpreta ognuno a suo modo e questa è una vergogna". L'ha detto, al termine della cerimonia commemorativa della strage del Pilastro, Anna Maria Stefanini, madre di Otello, carabiniere ucciso insieme ai colleghi Andrea Moneta e Mauro Mitilini dalla Banda della Uno Bianca il 4 gennaio 1991. Il riferimento è alla decisione di accordare a Fabio Savi il trasferimento nel carcere milanese di Bollate, istituto dove è detenuto anche il fratello Roberto. Una critica - quella dei familiari - condivisa dal comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette: "Noi non possiamo non comprendere l'amarezza e la preoccupazione. Io personalmente non posso non condividere".(ANSA).