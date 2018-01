Natale: albero piazza Duomo Milano diventerà arredo urbano

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Panchine, sculture, aiuole: potrebbe diventare tutto questo l'albero di Natale di piazza Duomo a Milano, realizzato da Sky, che sarà spento il 7 gennaio. Sky Academy e la Scuola e Dipartimento di Design del Politecnico di Milano hanno realizzato infatti un progetto per dare nuova vita al legno. Gli studenti dell'ateneo sono invitati a presentare dei progetti che saranno valutati da una giuria che selezionerà una rosa fra cui stessi studenti sceglieranno i loro preferiti. Nei mesi successivi, tutti gli universitari coinvolti parteciperanno ad un workshop teorico per lo sviluppo del progetto e i finalisti prenderanno parte a un workshop pratico per la trasformazione fisica del Milano Design Week (17-22 aprile); successivamente Sky installerà le opere progettate e le consegnerà alla cittadinanza entro l'inizio della prossima estate, collocate nella zona Rogoredo-Santa Giulia, dove Sky Italia ha il suo quartier generale.