Usa: 'ciclone bomba', sospesi tutti i voli al Jfk

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - Sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta 'ciclone bomba' che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. L'aeroporto è stato chiuso a partire da metà mattina e non riaprirà sino al pomeriggio inoltrato.