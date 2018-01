Perù: Fujimori lascia la clinica

(ANSA) - LIMA, 5 GEN - L'ex presidente del Perù Alberto Fujimori è stato dimesso dalla clinica dove era stato ricoverato sin da quando gli è stato concesso un controverso indulto per una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. L'ex uomo forte, 79 anni, ha lasciato ieri la struttura su una sedia a rotelle, accompagnato dal suo figlio più giovane, meno di due settimane dopo che il presidente Pedro Pablo Kuczynsky ha annunciato il suo rilascio. Blue jeans e maglietta polo, Fujimori ha salutato una piccola folla di sostenitori radunati davanti alla clinica, per poi salire a bordo di un suv nero e partire. L'indulto concesso a Fujimori ha spinto migliaia di peruviani a scendere in strada e marciare in segno di protesta, e ha anche attirato una serie di severe critiche internazionali. Gli esperti delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno affermato che si tratta di uno "schiaffo" alle vittime delle violazioni dei diritti avvenute mentre Fujimori governava il Paese.