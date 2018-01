Cina: al via 34/mo Festival del ghiaccio

(ANSA) - PECHINO, 5 GEN - Il Festival internazionale del ghiaccio di Harbin, nel gelido nordest cinese, stupisce anche quest'anno nella sua 34/ma edizione, tra le sculture colorate a riprodurre la Piazza Rossa di Mosca o il Tempio del Buddha di smeraldo di Bangkok. La più grande iniziativa al mondo del suo genere ha preso il via già in settimana e durerà tre mesi con il picco di visitatori atteso durante la festività del Capodanno cinese, celebrato quest'anno dal 15 al 23 febbraio, e malgrado le temperature stabilmente sotto lo zero, fino a toccare i -20 gradi centigradi. Nell'edizione 2017 si sono avuti 18 milioni di visitatori capaci di generare 4,4 miliardi di dollari di ricavi, secondo i dati dell'ufficio del turismo della città. Un parco dedicato alle opere in ghiaccio, Harbin Ice-Snow World, include oltre 2.000 sculture ricavate dalla lavorazione di 180.000 metri cubi di ghiaccio recuperato da oltre 1.000 addetti dal vicino fiume Songhua. Suggestivo lo spettacolo notturno, alimentato da luci colorate e atmosfere uniche.