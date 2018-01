Incidente sull'A21: la famiglia distrutta è della Costa Azzurra

(ANSA) - BRESCIA, 05 GEN - Sono Wilfrid Kornatowski, 32 anni, la moglie Sabrina, 29 anni, i due figli, Nolhan, 7 anni, e Lina, 2 anni, oltre al fratello del conducente, Mathéo di 13 anni, le cinque vittime morte carbonizzate nell'auto che martedì ha preso fuoco lungo la A21 in territorio di Brescia. La famiglia, originaria di Saint Vallier de Thiey, una cittadina nell'entroterra della Costa Azzurra a una quindicina di chilometri da Grasse, era in viaggio su una Kia Sportage in direzione di Verona.