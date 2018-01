Gli agenti cercano le catene per l'auto e trovano 105mila euro nel bagagliaio

Aveva in auto banconote per oltre 100mila euro sulla cui provenienza e destinazione non ha fornito spiegazioni ritenute convincenti. Da qui il sequestro dell’ingente cifra, messa a disposizione della magistratura, mentre l’automobilista, un 40enne residente nella Repubblica di San Marino, è stato denunciato a piede libero con l’ipotesi di possesso ingiustificato di valori.

E’ accaduto la scorsa notte nei pressi del casello autostradale di Forlì, dove una pattuglia della polizia stradale ha fermato per un controllo una potente Audi A8. La vettura non era dotata delle gomme invernali e gli agenti hanno chiesto al conducente di mostrare le necessarie catene a bordo.

Le catene c'erano, ma nel bagagliaio - aprendo una portiera posteriore - i poliziotti hanno anche notato una grossa busta semiaperta da cui spuntavano mazzi di banconote. Sono stati così rinvenuti - e poi sequestrati - dieci mazzi di banconote di grosso taglio per un totale di circa 105mila euro.