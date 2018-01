Campidoglio: varate norme 'botticelle', mai più con cavalli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Varato il regolamento per le botticelle, ovvero i tradizionali calessi romani: non ci saranno più i cavalli a trainarli e saranno elettriche. Ora le nuove norme attendono l'ok dell'Assemblea di Roma Capitale. "Nessun passo indietro sul regolamento per le botticelle: toglieremo i cavalli dalle strade, migliorando sensibilmente il loro benessere. Non vogliamo più assistere a veri e propri episodi di sfruttamento. All'interno dei parchi e delle ville storiche sono stati definiti dei percorsi dolci idonei al transito delle botticelle nel rispetto della normativa vigente e della tutela degli animali", dichiara l'assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. "Ai gestori delle botticelle si dà la possibilità di dismettere la propria attività trasformandola gratuitamente in una licenza taxi oppure acquisendo una botticella elettrica. Il regolamento non solo tutela gli animali, ma definisce un quadro certo di regole", spiega l'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.