Civici Popolari: Dellai, martedì presentiamo simbolo

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Noi stiamo andando avanti secondo il nostro programma, e martedì prossimo avremo la partenza ufficiale, compresa la presentazione del simbolo". Lo dice al telefono Lorenzo Dellai, tra i promotori di Civici Popolari, che assicura che il simbolo del nuovo soggetto (quello della Margherita trentina già usato nelle elezioni del 2013) "non rischia di confondersi con quello della Margherita di Rutelli", al quale però indirizza una battuta polemica: "lo spazio politico non lo si può brevettare". I liquidatori della Margherita, in una nota, hanno replicato: "Come specificato nella nostra diffida, l'on Dellai può certamente usare il simbolo a livello locale, ma a livello nazionale no (salvo la piccola margherita, di pochi millimetri, inserita in passato nella Stella Alpina della SVP Sudtiroler Volkspartei). Sono ineccepibili le considerazioni di Francesco Rutelli circa la necessità di evitare ogni ambiguità e confusione negli elettori".