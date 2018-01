Vigilia Lotteria Italia, è caccia ai 5 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Ancora poche ore per l'estrazione della Lotteria Italia 2017, con il primo premio di 5 milioni di euro e gli altri di prima e seconda categoria che saranno stabiliti e annunciati domani sera e che saranno assegnati dalla trasmissione Rai dei "Soliti ignoti - Il ritorno". Bilancio positivo per quella che è una delle tradizioni del nostro Paese: secondo i dati dei Monopoli, infatti, per la Lotteria Italia 2017 sono stati venduti circa 8,6 milioni di biglietti, dato in leggera calo rispetto all'edizione del 2016 quando ne furono venduti 200 mila in più. A oggi, inoltre, la Lotteria a già distribuito premi per oltre 12 mln, considerando quelli assegnati nel corso delle trasmissioni tv e le vincite ottenute con la lotteria istantanea "gratta e vinci" abbinata. Domani l'attesa estrazione dei premi, quindi, che sarà effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l'espletamento delle operazioni di estrazione alla presenza di Guardia di Finanza e rappresentanti di categoria dei consumatori.