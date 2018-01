(ANSA) - PECHINO, 6 GEN - La Corea del Nord probabilmente andrà ai Giochi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), in Corea del Sud. Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, ha detto che il suo paese è "probabile partecipi", avvicinato dai giornalisti all'aeroporto di Pechino. Secondo l'agenzia nipponica Kyodo, Chang, proveniente da Pyongyang, avrebbe fatto uno scalo tecnico in vista della sua missione in Svizzera prOprio trattare con il Comitato olimpico internazionale la possibile partecipazione del suo Paese.