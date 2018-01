(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - Il popolare comico Trevor Noah ha suggerito a Donald Trump di abbracciare la narrativa di 'Fire and fury', il libro che imbarazza la Casa Bianca e secondo cui il tycoon non voleva vincere le presidenziali. "Se pensavi che non avresti vinto, e' difficile credere che colludevi con i russi, giusto?", ha esordito in una trasmissione serale. "Se deve fare qualcosa, invece di tentare di bloccare questo libro, Trump dovrebbe mandare una copia a Robert Mueller, dicendogli 'vedi? scagionami!', ha proseguito. "Per la parte dove si dice che sei un idiota?", ha aggiunto suggerendo l'ipotetica domanda del procuratore speciale del Russiagate. "No, no, vai oltre", ha concluso incassando le risate del pubblico.