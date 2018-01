Sindaco accusato atti persecutori, 'pronto a chiarire tutto'

(ANSA) - CASERTA, 6 GEN - Un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie è stato notificato dai carabinieri al sindaco di Cesa (Caserta), Enzo Guida, accusato di atti persecutori in concorso con altra persona. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. "Nei prossimi giorni sarò interrogato dai magistrati e chiarirò tutto" spiega dal canto suo il sindaco. La vicenda si trascina da oltre un anno, dopo che Guida si è separato dalla ex (luglio 2016); da allora è iniziata una battaglia legale che ha coinvolto i due figli minori della coppia, affidati alla madre ma sotto monitoraggio costante dei servizi sociali. Il sindaco è stato accusato dalla ex moglie di aver organizzato, attraverso lettere anonime e post su facebook mediante falsi profili, una campagna diffamatoria contro di lei e il nuovo compagno. Guida ha invece denunciato l'ex moglie ma anche la madre e la sorella per commenti che lo riguardavano pubblicati su facebook e ritenuti diffamatori.