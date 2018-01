(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 6 GEN - Quattro giovani, due donne e due uomini, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per problemi agli occhi dopo che spray al peperoncini era stato spruzzato all'interno della Capannina di Forte dei Marmi (Lucca). Il fatto è avvenuto intorno alle 2.10. Nessuno dei quattro è stato refertato. Diversi i ragazzi usciti dal locale e poi rientrati per proseguire la serata. Consegnata alla polizia, da alcuni giovani che l'hanno trovata in terra, una bomboletta spray al peperoncino.