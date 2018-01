Maltempo: Cervinia riapre piste da sci

(ANSA) - BREUIL-CERVINIA (AOSTA), 6 GEN - Dopo lo stop di due giorni dovuto all'isolamento di Breuil-Cervinia, oggi le piste da sci sulle pendici della Gran Becca sono state state riaperte, complice anche qualche raggio di sole. "Gli impianti funzionano al 90 per cento", spiega Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa. Ieri le seggiovie e le funivie erano rimaste ferme perché il personale non aveva potuto raggiungere il luogo di lavoro. Per le prossime ore si attende un ulteriore peggioramento della situazione meteorologica, con nevicate anche abbondanti fino a martedì mattina. (ANSA).