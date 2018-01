A.Saudita: buste paghe più pesanti per gli statali

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - In Arabia Saudita gli impiegati statali si ritroveranno in busta paga 1,000 riyal (circa 190 euro) in più al mese. I militari impegnati nella guerra in Yemen riceveranno un compenso di 5000 riyal ed aiuti ad hoc spetteranno invece ai pensionati. Lo riporta la Bbc. Sono i provvedimenti introdotti da Re Salman per placare gli animi dei sauditi dopo un'ondata di proteste divampata nel Regno per la 'rivoluzionaria' introduzione dell'Iva al 5 per cento che ha fatto aumentare il prezzo della benzina e di altri beni di prima necessità. Inclusi cibo, vestiti, elettronica e telefonia. Ma anche le bollette di acqua ed elettricità. La misura - adottata per la prima volta nel Golfo anche dagli Emirati Arabi Uniti - punta ad incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna considerato che il deficit di bilancio, nell'ultimo biennio, ha superato il 15 per cento del Pil. Il cambio di rotta del sovrano saudita Re Salman avrà un costo sulle casse dello Stato di 23 miliardi di riyal, circa sei miliardi di dollari