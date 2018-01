M5s: Proto, mi ha contattato Grillo, sarò candidato

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Poche ore fa sono stato contattato direttamente da Beppe Grillo il quale mi ha rassicurato sulla esatta presentazione e accettazione della mia candidatura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle". Lo scrive in una nota il finanziere Alessandro Proto. Il deputato M5s Danilo Toninelli aveva escluso l'accettazione della sua candidatura viste "le tipologie di reati" da lui commessi in passato. Proto sostiene al contrario che correrà alle elezioni per il M5s: "Non avevo dubbi - afferma ancora Proto - sul fatto che la candidatura fosse regolare. Lo statuto, che loro stessi hanno stipulato, parla chiaro. Ho avuto una condanna per manipolazione del mercato nel 2013, già totalmente scontata motivo per il quale la mia candidatura è assolutamente in regola. Beppe, che conosco da tempo, mi ha rassicurato su questo, concedendomi la possibilità di incontrare i vertici del M5S mercoledì a Roma. Di Maio e Toninelli dovranno farsene una ragione, a discapito delle dichiarazioni poco lusinghiere nei miei confronti".