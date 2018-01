Terremoto: avviso di garanzia per il sindaco di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, è stato raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla procura della Repubblica di Spoleto per aver autorizzato, con procedure di emergenza post sisma, la realizzazione del centro polifunzionale della Pro loco nella frazione di Ancarano, che è stato messo sotto sequestro. A darne notizia all'ANSA è lo stesso sindaco Alemanno. "La magistratura - spiega - mi contesta che la struttura sarebbe dovuta essere autorizzata con procedura ordinaria in quanto non avrebbe le caratteristiche delle strutture emergenziali". Il centro è stato interamente finanziato da una donazione privata ed "è funzionale per la comunità di Ancarano che avrà così un punto di ritrovo e potrà essere anche utilizzato in futuro in caso di altre emergenze", sottolinea il sindaco. "Assieme a me - riferisce ancora il sindaco - sono stati raggiunti da avviso di garanzia anche il presidente della Pro loco di Ancarano con la quale il Comune ha stipulato una convenzione per la struttura in questione e il direttore dei lavori". "Nei prossimi giorni chiederò di essere ascoltato dai magistrati nei quali ripongo la mia totale fiducia", conclude Alemanno.