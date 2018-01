Egitto: Natale copto, 250mila uomini per sicurezza chiese

(ANSA) - IL CAIRO, 6 GEN - Forze armate e polizia egiziane hanno "rafforzano le misure di sicurezza" anti-terrorismo attorno a luoghi sensibili e chiese per proteggere il Natale copto che si celebra tra stasera e domani. Lo annuncia un comunicato dell'esercito egiziano. Le misure sono mirate "a contrastare qualsiasi tentativo di minare la forte unità nazionale egiziana", si afferma nella nota con implicito riferimento alla convivenza religiosa fra islam e cristianesimo. Sono quasi 250 mila gli uomini di esercito e polizia che durante questa festività stanno proteggendo le 2.662 chiese esistenti in Egitto, riferiscono alcuni siti, tra cui la versione egiziana di 24.com, citando una fonte della sicurezza del ministero dell'Interno. Incluso l'attentato del dicembre 2016, quattro attacchi terroristici dell'Isis contro la comunità copta in Egitto hanno causato oltre cento morti in poco più di un anno.