(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - Code e rallentamenti si registrano sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino in direzione sud, da Trento sud fino ad Affi. Le previsioni per il traffico da parte dell'Autobrennero del resto erano di bollino nero al mattino e rosso nel pomeriggio in sud, con identica prospettiva per la giornata di domani. Si tratta del rientro dei turisti dalle vacanze sulla neve del periodo delle festività natalizie. Con oggi intanto chiudono i mercatini di Natale di Trento e di Bolzano e di molte altre località turistiche, con qualche eccezione per alcuni, che resteranno ancora fino a domani. (ANSA).