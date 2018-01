(ANSA) - VENEZIA, 6 GEN - Un nuovo sopralluogo è stato compiuto oggi a Venezia dagli investigatori a Palazzo Ducale, dopo il furto clamoroso di gioielli avvenuto il 3 gennaio scorso nel giorno conclusivo della mostra dedicata ai preziosi della collezione Al Thani. Dal filmato di sorveglianza in mano alle forze dell'ordine si vedrebbero uno dei due ladri tenere in mano un piccolo strumento da scasso, forse di plastica, che fa improvvisamente capolino nella mano sinistra. Il materiale plastico spiegherebbe come mai non sia suonato il metal detector all'ingresso della mostra durante i controlli.