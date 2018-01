(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - Il presidente Usa non rinnega nulla: "Tutto quello che ho fatto è appropriato al 100%", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa a Camp David. Trump ha poi detto di sperare che il suo consigliere economico Gary Cohn "resti a lungo". Da mesi ci sono rumors di una sua uscita a breve o comunque nel 2018. Allo stesso mondo, ha affermato di sostenere Jeff Sessions come attorney general, rispondendo ad una domanda dei giornalisti dopo i rumors su possibili dimissioni del ministro della Giustizia o su un suo licenziamento.