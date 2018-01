(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Ripeto quello che ho sempre detto: io sto benissimo a Strasburgo. Ho assunto un impegno il 17 gennaio dell'anno scorso, sono stato eletto senza accordi sottobanco. Il mio impegno è restare due anni e mezzo alla guida del Parlamento europeo. Oltretutto per l' Italia avere per la prima volta un presidente eletto credo sia importante proprio per riequilibrare l'asse Franco Tedesco". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, all'intervista di Maria Latella su Sky Tg 24.