C.destra: Tajani, da Salvini su euro posizione pragmatica

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Berlusconi vedrà a breve Salvini e Meloni, poi ci saranno incontri tra coloro che dovranno organizzare la campagna elettorale ed elaborare un programma. Se vogliamo ridurre le distanze tra politica e cittadini dobbiamo dire cosa intendiamo fare. Confrontiamoci sulle cose concrete". Lo dice Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, a l'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Quanto agli attacchi di Salvini all'Europa e all'Euro, Tajani risponde: "Salvini ha criticato l'euro e l'ingresso nell'euro. Ma di fronte a Di Maio che proponeva il referendum per l'uscita, ha detto che è irrealizzabile. Mi pare una posizione pragmatica, anche se una dichiarazione d'amore per l'euro. Salvini vuole cambiare i trattati, come tutti noi", sottolinea.