'Dalla memoria alla lotta', Parigi ricorda strage Charlie

(ANSA) - PARIGI, 6 GEN - "Ancora e sempre Charlie Hebdo": alla vigilia del terzo anniversario dell'attentato contro la redazione del settimanale satirico francese - il 7 gennaio 2015, con 12 persone massacrate sotto i colpi dei kalashnikov dei fratelli Kouachi - si tiene oggi a Parigi una giornata di dibattiti e testimonianze su laicità e libertà d'espressione. "Toujours Charlie! Dalla memoria alla lotta" , questo il titolo dell'iniziativa a cui partecipano i superstiti del giornale e numerose personalità francesi ed internazionali. Tra i seminari in programma, 'Cosa significa essere oggi Charlie?' o 'Cosa Charlie ha cambiato nei media?'. L'evento è stato organizzato con la partecipazione di diverse associazioni per la difesa della laicità e delle libertà fondamentali come Licra e Printemps Républicain. Previsto invece per domani l'omaggio solenne dello Stato alle vittime.