(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo San Lorenzo su richiesta del 118 per verificare la presenza di monossido di carbonio in un'abitazione dove sono state soccorse tre persone per inalazione di gas. I tre, marito e moglie di 84 e 78 anni, più un parente di 69, sono stati soccorsi e portati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessari. I vigili del fuoco dopo i loro accertamenti hanno confermato la presenza del gas dentro l'appartamento benché la casa fosse già stata areata dal personale del 118.