Festa Tricolore: Mattarella,è simbolo democrazia e giustizia

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "La ricorrenza dei 221 anni della proclamazione a Reggio Emilia del primo Tricolore d'Italia offre l'occasione per ricordare il lungo e sofferto percorso che ha portato all'unificazione e alla condivisione di un'identità nazionale e di un comune destino. Lo scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Tricolore. "Simbolo che unisce tutti gli italiani - sottolinea il capo dello Stato - il Tricolore rappresenta l'emblema dei valori di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, di rispetto dei diritti dell'uomo e di solidarietà che caratterizzano la Repubblica. Di questo patrimonio di storia, di cultura e di civiltà che il Tricolore evoca e mostra al mondo intero, siano sempre fieri e consapevoli tutti gli italiani, e ad esso si volgano con rispetto, onore e lealtà tutti coloro che condividono il sentimento di riconoscersi concittadini. Viva il Tricolore, viva la Repubblica".