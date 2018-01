Sinistra: Grasso, M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo dice il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, arrivando all'hotel Ergife per l'assemblea nazionale di Leu, interpellato dai giornalisti su una possibile intesa post elettorale con Pd o M5S.