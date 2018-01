Epifania: code sull'autostrada A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Rallentamenti e code per traffico intenso sono presenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige in direzione sud. Il tratto interessato è quello tra Egna, in Alto Adige, e Rovereto sud, in Trentino. I primi rallentamenti si erano verificati a partire dalle 10.30. La previsione per la mattina è da bollino nero (traffico critico) e per il pomeriggio rosso (traffico intenso) per il rientro a casa dei turisti dopo le vacanze sulla neve del periodo delle festività natalizie. (ANSA).