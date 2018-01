Sinistra: 8-9 assemblee aperte per nomi LeU, liste entro 22

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Dobbiamo portare in Parlamento le donne e gli uomini migliori. Per questo vogliamo darci dei criteri e continuare quel percorso democratico che ha già preso vita sui territori. Ai fini della più ampia partecipazione e del rinnovamento della politica, Liberi e Uguali nei giorni 8 e 9 gennaio organizza assemblee aperte per la selezione delle candidature al Parlamento e per le politiche del 2018". Lo annuncia Rossella Muroni, nella relazione introduttiva dell'assemblea nazionale di Liberi e uguali, che sarà poi sottoposta al voto dei delegati. "Le assemblee - si legge - saranno presiedute da un rappresentante per ciascun movimento fondatore e da un rappresentante del coordinamento organizzativo nazionale. Sarà compito della presidenza assicurare un regolare svolgimento dell'assemblea; compito del rappresentante, insieme alla presidenza, trasmettere le rose nominative di candidature senza indicazioni di graduatoria". Il processo di selezione si concluderà "entro il 22 gennaio".