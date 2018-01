Terremoto: Anci con sindaco Norcia, no a paralisi progetti

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Confido che per Nicola tutto si chiarisca al più presto". E che "regole chiare assicurino sempre la massima trasparenza ma senza paralizzare i progetti". Anche il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro esprime solidarietà al primo cittadino di Norcia Nicola Alemanno dopo l'avviso di garanzia ricevuto dalla procura di Spoleto per la realizzazione di un centro polifunzionale a Ancarano. "I sindaci delle comunità del centro Italia hanno dovuto affrontare per primi l'emergenza subito dopo i due terremoti del 2016. Spesso comportandosi da eroi. Eroi solitari - sottolinea Decaro - inevitabilmente i soli rappresentanti dello Stato in piccoli e piccolissimi centri. Ora che la fase più acuta è alle spalle, non si può rischiare di sommare alle macerie fisiche quelle sociali. La realizzazione di un centro polifunzionale, destinato a ridare un luogo di aggregazione ai cittadini di Norcia, come quello autorizzato dal sindaco Alemanno, è un'esigenza fondamentale per una comunità ferita dal terremoto". "Noi sindaci italiani - continua Decaro - siamo tutti solidali con il sindaco Alemanno. Lo sosteniamo consapevoli di quanto complicato sia assumere decisioni in un momento di emergenza assoluta. Ci schieriamo con lui perché come lui lavoriamo per onorare la grande responsabilità di essere sempre i primi ai quali le comunità si rivolgono". Un ultimo appello Decaro lo rivolge ai cittadini di Norcia. "Non si scoraggino - dice - restino fiduciosi: la direzione comune verso cui tutte le istituzioni devono tendere è quella di una rapida rinascita di quei borghi preziosi".